Канделаки назвала главное предназначение женщин

Москва, 9 марта. Известная телеведущая, продюсер и журналист Тина Канделаки назвала материнство главным предназначением женщины. Соответствующий пост она опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

В Международный женский день Тина Канделаки поздравила фолловеров с праздником и пожелала быть свободными.

«Дорогие женщины! В этот день я хочу пожелать нам всем, должно быть, самую важную вещь: быть свободными», — начала свой пост телеведущая.

Она уточнила, что в данном случае речь идет о предрассудках, негативных обстоятельствах, чужом мнении, косых взглядов и несвободе, «которая естественным образом нас сопровождает». С точки зрения Канделаки, именно материнство является главным предназначением представительниц прекрасного пола.

«Как бы ни менялся мир на наших глазах, эту роль невозможно отменить. Быть матерью — очень сложно, и современный мир эту задачу никак не облегчает, скорее, даже наоборот», — отметила она.

Продюсер также обратилась и к мужчинам, заметив, что женщины, действительно, становятся все сильнее и сильнее, но всегда нуждаются в их поддержке.

«Будьте нашим вдохновением, чтобы наша любовь к вам ни в коем случае не была вынужденным компромиссом. Питайте нас энергией, чтобы мы могли поделиться ею с вами, когда вам самим будет нужна наша помощь», — резюмировала Канделаки.

Подписчики оценили пост телеведущей и полностью согласились с ее словами.

«Тина, какой воодушевляющий пост! Каждое слово откликается в моей душе! Свободно выбрать — воспитывать своих детей, уделять им время, дарить им абсолютную любовь, давать образование — это счастье», — написала irina_stolba_psychology. «Вы просто невероятная женщина! Очень красивая и образованная», — восхитилась ___koval___28. «Какие слова! Очень жаль, что сейчас роль матери в современном мире стоит в конце списка. Ведь это, действительно, ценнее всего», — с сожалением заметила kate_smotr.

Но некоторые фолловеры скептически отнеслись к словам телеведущей, заметив, что они звучат как лозунг или манифест из Средневековья.

«Ну как-то странно, на мой взгляд, в современном мире говорить, что материнство — наше главное предназначение. Больше похоже на лозунг из Средневековья», — поделилась своей точкой зрения tatiana.voyta. «Не все могут по здоровью быть матерью, потому, думаю, что не главное предназначение», — предположила marina.goryucheva.

Канделаки ранее призвала не вешать на женщин ярлыки. Так журналистка прокомментировала выводы Программы развития ООН о том, что 9 из 10 людей в мире подвержены предрассудкам в отношении представительниц прекрасного пола.

Как напоминает RT, Канделаки не только журналистка и телеведущая, но и автор книг. Она написала книгу «PRO тело», в которой рассказывает свою историю борьбы за идеальную фигуру.