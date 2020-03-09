Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

Знаменитый курорт Греции остров Лесбос фактически прекратил свое существование с точки зрения туризма. Курортники туда больше не приезжают, потому что не хотят оплачивать чужие проблемы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Жители Лесбоса защищаются от притока мигрантов после открытия Турцией границы с Грецией. Ситуация на острове накаляется и из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа, в котором уже живет больше 25 тысяч человек. А с момента, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл границу для мигрантов, на Лесбос прибыло около 1000 мигрантов на резиновых лодках, поскольку Турция расположена совсем рядом с островом. Мигранты ведут себя агрессивно, нападают на местных жителей и даже сожгли православную церковь.

На острове Лесбос есть лагерь для беженцев в населенном пункте Мориа, в 5 км от столицы острова города Митилини. Новых мигрантов собирались направить туда, но местные жители перекрыли дороги, потому что лагерь и так переполнен и сами мигранты жалуются на условия пребывания там. Тогда власти решили прислать в Митилини паром «Родос», военно-транспортный корабль, чтобы использовать его в качестве временного лагеря для вновь прибывших мигрантов.

Это известие вызвало энтузиазм у мигрантов в лагере в Мориа, и они толпами в несколько тысяч человек устремились в порт в надежде отправиться на материк. В результате они вызвали серьезное напряжение в Митилини, местная полиция перекрыла подступы к порту, где сейчас находится «Родос».

Источники в порту рассказали корреспонденту ФАН, что еще не ясно, когда паром отправится и куда именно. Местное население на материковой части Греции яростно протестует против высадки мигрантов на территории своих городов.

Первоначальные сообщения указывали на то, что «Родос» отойдет в минувшие выходные, но это оказалось неверным. Достоверно известно, что 413 из 508 вновь прибывших мигрантов в замкнутом районе порта сели на паром и контролируются полицией. Всего паром «Родос» может перевозить 500 человек.

Корреспонденту ФАН стало известно о планируемых на Лесбосе протестах против миграции. На остров прибывают представители правых партий Греции и других европейских правых партий. К протестам готов и греческий спецназ — власти уже заявили, что будут преследовать правых в уголовном порядке за нападения на лагеря мигрантов. При этом греческие СМИ вообще не упоминают о проблеме.

Следите за нашей информацией — в ближайшее время ФАН расскажет об акции правых и ответе властей на нее.