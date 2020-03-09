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Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

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Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

Знаменитый курорт Греции остров Лесбос фактически прекратил свое существование с точки зрения туризма. Курортники туда больше не приезжают, потому что не хотят оплачивать чужие проблемы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Жители Лесбоса защищаются от притока мигрантов после открытия Турцией границы с Грецией. Ситуация на острове накаляется и из-за расположенного там лагеря беженцев Мориа, в котором уже живет больше 25 тысяч человек. А с момента, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл границу для мигрантов, на Лесбос прибыло около 1000 мигрантов на резиновых лодках, поскольку Турция расположена совсем рядом с островом. Мигранты ведут себя агрессивно, нападают на местных жителей и даже сожгли православную церковь.

Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

На острове Лесбос есть лагерь для беженцев в населенном пункте Мориа, в 5 км от столицы острова города Митилини. Новых мигрантов собирались направить туда, но местные жители перекрыли дороги, потому что лагерь и так переполнен и сами мигранты жалуются на условия пребывания там. Тогда власти решили прислать в Митилини паром «Родос», военно-транспортный корабль, чтобы использовать его в качестве временного лагеря для вновь прибывших мигрантов.

Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

Это известие вызвало энтузиазм у мигрантов в лагере в Мориа, и они толпами в несколько тысяч человек устремились в порт в надежде отправиться на материк. В результате они вызвали серьезное напряжение в Митилини, местная полиция перекрыла подступы к порту, где сейчас находится «Родос».

Источники в порту рассказали корреспонденту ФАН, что еще не ясно, когда паром отправится и куда именно. Местное население на материковой части Греции яростно протестует против высадки мигрантов на территории своих городов.

Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

Первоначальные сообщения указывали на то, что «Родос» отойдет в минувшие выходные, но это оказалось неверным. Достоверно известно, что 413 из 508 вновь прибывших мигрантов в замкнутом районе порта сели на паром и контролируются полицией. Всего паром «Родос» может перевозить 500 человек.

Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

Корреспонденту ФАН стало известно о планируемых на Лесбосе протестах против миграции. На остров прибывают представители правых партий Греции и других европейских правых партий. К протестам готов и греческий спецназ — власти уже заявили, что будут преследовать правых в уголовном порядке за нападения на лагеря мигрантов. При этом греческие СМИ вообще не упоминают о проблеме.

Остров Лесбос захвачен мигрантами, но греки не сдаются

Следите за нашей информацией — в ближайшее время ФАН расскажет об акции правых и ответе властей на нее.

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