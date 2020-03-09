Синоптик рассказал, какое лето ждет россиян в 2020 году

Москва, 9 марта. Долгосрочные расчеты синоптиков говорят о том, что предстоящим летом на европейской территории России будет очень комфортная температура воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, технология долгосрочных расчетов является новой и впервые была применена в конце лета 2019 года для составления прогноза на зиму. Синоптики за четыре месяца до зимы установили, что она будет аномально теплой.

«Сейчас я проецирую свои расчеты на летний сезон», — рассказал синоптик.

Он подчеркнул, что температурные значения на европейской части России грядущим летом будут превышать норму на один-два градуса, передает «Царьград».

«Температурный коридор составит плюс 21–26, 22–27 градусов тепла», — отметил синоптик.

Такие показатели создадут идеальную зону комфорта, потому что температура выше 27 градусов тепла может нанести вред организму человека. Он добавил, что лето 2020 года будет «нормальным» и обойдется без экстремальных дождей и жары.

Ранее синоптик заявил, что россиян ждет «малиновое» лето, которое станет идеальным для здоровья людей. Температура в каждом из месяцев будет выше климатической нормы, передает «Газета.Ru».