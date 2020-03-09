Первые слушания по делу о сбитом Boeing-777 в Донбассе начнутся в Нидерландах

Гаага, 9 марта. Первые слушания по делу о сбитом Boeing-777 в Донбассе летом 2014 года начнутся в понедельник в Нидерландах.

Заседания судей окружного суда Гааги по делу о сбитом самолете рейса MH17 стартуют 9 марта.

Расследованием дела занималась международная Совместная следственная группа, которую возглавили прокуратура и полиция Нидерландов. В нее также вошли представители Австралии, Бельгии, Украины и Малайзии.

Следствие нашло подозреваемых в крушении воздушного судна. Как утверждают следователи, к катастрофе причастны Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Международная группа следователей заявляет, что самолет якобы был сбит ЗРК «Бук», «принадлежавшей» 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. По версии следствия, ракета якобы была выпущена из находящегося под контролем ДНР Снежного.

Россию не включили в международную Совместную следственную группу. Однако в РФ было проведено собственное расследование. Согласно его итогам, малайзийский самолет был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», но такой вид оружия используется на Украине. Более того, ракета, как указывают эксперты, была выпущена из Зарощинского — населенный пункт в тот момент был спорной территорией между Украиной и Донбассом.

Россия также отвергает все обвинения в причастности к авиакатастрофе и возлагает вину на украинскую сторону. Президент России Владимир Путин заявил, что «на Западе просто назначили виновного».

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек, большинство — граждане Нидерландов, Малайзии, а также Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран.