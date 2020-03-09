Надежда Бабкина раскрыла правду о пластических операциях

Москва, 9 марта. Российская эстрадная певица Надежда Бабкина раскрыла правду о своих пластических операциях. Артистка поделилась откровениями в эфире программы «Секрет на миллион».

Недавно поклонники заметили, что 69-летняя исполнительница похорошела. Сама звезда эстрады утверждала, что сбросила 22 килограмма, пройдя курс интервального голодания. Однако публика обратила внимание и на характерные изменения лица.

В эфире ТВ певица призналась, что пользовалась услугами пластической хирургии, более того, она считает, что это просто необходимо артистам, передает Kp.ru.

«Я один раз делала круговую подтяжку лица. Готовила себя морально десять дней. Должна быть правильная подготовка», — поделилась Бабкина.

Больше всего ей запомнился момент, когда врачи сняли повязку с лица. Из-за затекших глаз у артистки на несколько дней пропало зрение.

«Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела. Мне страшно было. Через день я пыталась открыть глаза. Через два щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, я чуть с кровати не рухнула», — рассказала певица.

Артистка восстановилась довольно быстро, уже через две недели она вновь принимала участие в съемках.

После операции прошел почти год, однако, по заверениям медиков, полностью результат будет виден только через 20 месяцев.

Бабкина также отметила, что не любит диеты, поскольку считает их бесполезными.