Глава SOHR подтвердил переброску партии боевиков на сторону ПНС Ливии

Триполи, 9 марта. Переброску партии боевиков различных национальностей из Северной Африки, львиная доля которых являются выходцами из ИГИЛ1 (запрещена в РФ), подтвердил глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахман в интервью арабскому изданию Аkhbar libya 24.

Отмечается, что количество боевиков на территории Ливии превышает число, о котором говорится в сообщении Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Глава организации отметил, что их интересуют только сирийские боевики, добавив, что «тысячи джихадистов были переправлены в Ливию под турецким плащом».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) рассказывало о непрекращающейся переброске Турцией террористов из Сирии на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которая осуществляется вопреки риторике турецких властей по итогам международной берлинской конференции 19 января и договоренностям в Москве в начале января.

Кроме того, Анкара снабжает боевиков ПНС различным оружием, боеприпасами и техникой в рамках военной помощи триполитанскому правительству, что является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН 2011 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.