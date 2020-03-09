Мисмари заявил о намерении Турции превратить Ливию в террористический рассадник

Бенгази, 9 марта. Анкара намерена превратить Ливию в террористическую базу для того, чтобы устроить хаос во всем североафриканском регионе. Об этом заявил пресс-секретарь Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад аль-Мисмари. Также официальный представитель сил фельдмаршала Халифы Хафтара добавил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) незаконно перевезло в Турцию более 25 миллиардов долларов США.

По словам Мисмари, только за последние два месяца контрабандисты марионеточного триполитанского «правительства» вывезли по меньшей мере 2 миллиарда долларов из страны. Он подчеркнул, что именно Катар стоит за всеми политическими убийствами на ливийской территории, а турецкие спецслужбы похитили порядка 650 граждан Ливии.

Кроме того, спикер ливийской армии напомнил, что военнослужащие сил Халифы Хафтара отстаивают интересы всего населения североафриканской страны и защищают свой народ от незаконных вооруженных бандформирований ПНС, оккупировавших Триполи. Еще в своем заявлении Мисмари отметил, что ЛНА противостоит террористическому режиму Файеза Сарраджа, поддерживаемому государствами, которые хотят расколоть Ливию и заинтересованы в продолжении кровопролития.

Пресс-секретарь ЛНА предупредил о последствиях военного вмешательства Турции в Ливию, которая за счет эскалации затяжного ливийского конфликта продвигает собственные геополитические интересы в регионе. Он считает, что международному сообществу и прежде всего Европейскому союзу необходимо действовать гораздо жестче по отношению к Анкаре, чтобы пресечь продолжающуюся переброску турецкими властями сирийских террористов-наемников из Сирии на ливийскую территорию, а также контрабанду оружия, которая нарушает эмбарго ООН, введенное в 2011 году.

Напомним, в своем предыдущем заявлении Ахмад аль-Мисмари сообщил, что террористические группировки ПНС Ливии готовятся полномасштабному наступлению на позиции ЛНА. Он рассказал о том, что информация об этом была получена в результате анализа данных о мобилизационных мероприятиях бандформирований марионеточного «правительства» в Триполи.