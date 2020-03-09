Бывший стилист Пугачевой назвал Ветлицкую мумией

Москва,9 марта. Бывший стилист популярной артистки Аллы Пугачевой и звезд Голливуда Джордж Ровалс жестко раскритиковал певицу Наталью Ветлицкую, погнавшуюся за трендами.

Ветлицкая кардинально сменила имидж — сделала модную стрижку и покрасила волосы в розовый цвет.

Стилист, увидев снимки 55-летней звезды, ужаснулся. По его мнению, певица, мечтающая омолодиться, только состарила себя.

«Ее новый образ — это ужас! Я не знаю, она, наверное, думала, что так помолодеет. Но получился обратный эффект. Она как мумия стала», — сказал стилист.

По его мнению, модные провалы у звезд случаются из-за их чрезмерной бережливости. На своей внешности артисты привыкли экономить, поэтому обращаются за помощью к стилистам, которые не требуют гонорар.

Ровалс призвал артистов тратить больше денег в парикмахерских.

«Но они все жалеют, они жадные, не любят платить», — добавил он в беседе с изданием «Собеседник.ру».

Наталья Ветлицкая перестала давать концерты практически на пике популярности. Ради дочери она переехала жить в Испанию и посвятила себя семье. Артистка занималась риэлтерской деятельностью, увлеклась дизайном, но так и не смогла забыть о своей музыкальной карьере.

Многие музыканты поддержали 55-летнюю певицу в ее желании вернуться на сцену. Одним из первых был певец Дмитрий Маликов, который пригласил коллегу выступить на праздничном мероприятии со старым хитом «Душа».