Триполи, 9 марта. Арабское информационное издание Аlmashhad libya подтвердило факт начала наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на направлениях аль-Вишка и Абу Курайн.

В настоящее время известно об ожесточенных боестолкновениях с использованием тяжелой артиллериями триполитанскими бандформированиями в районах аль-Вишка и Абу Курайн к юго-востоку от Мисураты. По сообщениям источников, ПНС Ливии осуществляет масштабную наступательную операцию по линии фронта с целью рассредоточения сил Халифы Хафтара для облегчения прорыва на территорию, подконтрольную Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее 28 февраля в интервью телеканалу February глава правоохранительного ведомства так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага объявлял о наступлении на позиции ЛНА на южных окраинах Триполи.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — говорил он.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари минувшей ночью рассказал прессе о начале широкомасштабного наступления на позиции армии Хафтара — соответствующие данные были получены ливийской армией после сбора и анализа информации о мобилизации террористических формирований, которые связаны с главой ПНС Ливии Файезом Сараджем, и переброшены в Африку Турцией. Ранее он неоднократно подчеркивал в своих заявлениях приверженность режима прекращения огня и соблюдение всех соглашений, принятых в Москве и Берлине.

Чего нельзя сказать, к сожалению, о триполитанском правительстве, пользующимся покровительством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поставляющего на сторону ПНС Ливии вооружение и боевиков из сирийского Идлиба на регулярной основе. Кроме того, бандформирования, подконтрольные Файезу Сарраджу, совместно с турецкими интервентами периодически провоцируют Ливийскую национальную армию на ответный огонь, не гнушаясь грязными методами войны и ведя обстрел из-за спин мирных жителей Триполи в парке ан-Наср.