Диетолог Королева рассказала о полезных свойствах картофельного сока

Москва, 9 марта. Высокое содержание калия, магния, фосфора и растительной клетчатки делают картофель, особенно молодой, чрезвычайно полезным продуктом для организма человека. Об этом рассказала врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Картофель может быть чрезвычайно полезен, если только он не обжарен в большом количестве масла. Молодой картофель является рекордсменом по содержанию полезных веществ. При этом способ приготовления не играет существенной роли. Его можно варить, запекать и даже применять в сыром виде для омоложения организма.

«Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например, после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажненность кожи», — рассказала диетолог.

По ее словам, сок сырого картофеля способен стимулировать работу кишечника и снижать кислотность желудочного сока у людей с язвенными болезнями или повышенной кислотностью. Его также применяют для лечения ЛОР-органов и верхних отделов пищеварительного тракта.

Полезные свойства картофеля зависят от условий выращивания и способа хранения продукта, передает радио Sputnik.

«Важно, где картофель произрастал — в каких почвах, чем его удобряли, поливали, что использовали при выращивании. В составе могут быть нитраты. Сами по себе они не вредны, но при хранении картофеля и в организме человека они могут превратиться в нитриты и нитрозамины, которые дают канцерогенный эффект», — отметила диетолог.

Королева отметила, что количество нитратов может увеличиваться, если картофель хранится при высоких температурах от 5 градусов тепла и выше. Концентрация нитратов не будет увеличиваться, если хранить картофель в холодильнике.

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