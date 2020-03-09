В Минфине РФ заявили, что ФНБ сможет покрывать потери бюджета от падения нефти

Москва, 9 марта. Фонд национального благосостояния России (ФНБ) сможет в течение 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-30. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов РФ.

«По данным ведомства, рост доллара на каждый рубль выше 65,7 рубля меняет бюджет на 2020 год на 70 миллиардов рублей», — говорится в заявлении.

Также в Минфине отметили, что для поддержания финансовой стабильности есть вероятность отказа от заимствования на рынках через аукционы Облигаций федерального займа (ОФЗ).

«Вместо этого будут искать другие источники денег», — отметили в министерстве.

Напомним, цена нефти марки Brent рухнула до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. В 01.02 по московскому времени баррель нефти марки Brent подешевел на 14 долларов (-31%). Стоимость нефти марки WTI снизилась до 30,27 доллара за баррель (-27%). Как пишет RT, Центробанк РФ принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.