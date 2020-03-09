Спецрейс с иностранными дипломатами прибыл из Пхеньяна во Владивосток

Владивосток, 9 марта. Спецрейс Air Koryo прибыл из Пхеньяна во Владивосток, на борту самолета находятся иностранные дипломаты.

Представитель авиакомпании в беседе с РИА Новости указал, что пока нет данных, будет ли этот рейс единственным.

По данным агентства, ссылавшегося на дипмиссию КНДР, через Владивосток планировали вернуться на родину дипломаты из Швейцарии, Великобритании, Германии, а также ранее приглашенные в Пхеньян делегации.

Сообщалось, что КНДР объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы», усилила наблюдение и ввела всевозможные меры для предотвращения распространения коронавируса. В Пхеньяне действует более 20 посольств, из них восемь европейских, напомнил RT.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка пневмонии была вызвана новым типом коронавируса, который впоследствии получил название COVID-19.

По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 110 тысяч человек. При этом больше всего инфицированных в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. Отмечается, что в результате инфекции погибли свыше 3,8 тысячи человек. По данным ВОЗ, первые образцы вакцины против коронавируса будут готовы только через полтора года.