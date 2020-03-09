Мужчина ранил ножом трех взрослых и ребенка во время застолья в Тверской области

Москва, 9 марта. Житель Тверской области ранил ножом четверых знакомых, в том числе ребенка во время празднования Международного женского дня. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 8 марта в общежитии на улице Учебной. Компания взрослых с детьми отмечала праздник. Во время застолья между двумя подвыпившими мужчинами разгорелся конфликт, переросший в поножовщину. Один из участников потасовки схватился за нож и напал на оппонента и несовершеннолетнего ребенка. В какой-то момент преступник бросил оружие и стал избивать руками присутствующих на празднике женщин, одна из которых была беременна.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. У троих взрослых и ребенка были диагностированы травмы, их госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Саратове мужчина напал с ножом на свою знакомую и ее сына во время застолья. 57-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее сына удалось спасти медикам, передают «Известия».