ЦБ отказался от покупки иностранной валюты на фоне обвала рынка нефти

Москва, 9 марта. Банк России отказывается от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение, принятое на фоне обвала рынка нефти, нацелено на повышение предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

«( Данное решение. — Прим. ФАН) распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — говорится в сообщении.

ЦБ также сообщил, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке.

В Банке России подчеркнули, что следят за ситуацией на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Утром 9 марта цены на нефть резко упали по итогам переговоров в Вене стран ОПЕК+. Стороны не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи ресурса.

Россия не поддержала предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за коронавируса. На этом, в частности, настаивала и Саудовская Аравия. Москва предлагала продлить действовавшие на тот момент условия сделки ОПЕК+.