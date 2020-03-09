Россия вошла в топ-5 стран-экспортеров оружия в мире

Москва, 9 марта. США и Франция стали крупнейшими в мире экспортерами оружия. Соответствующие данные представлены в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Объем мировых продаж оружия в 2015-2019 годах увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущей пятилеткой, говорится в докладе. В топ-5 стран, которые экспортируют оружие в достаточно больших объемах, вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Так, объемы продаж оружия Соединенными Штатами выросли на 23%, Франции — на 72%. Как отмечают в SIPRI, объем экспорта российского вооружения снизился на 18%.

Как рассказала исследователь программы вооружений и военных расходов SIPRI Александра Куимова, «снижение объема поставок российского оружия в Индию привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений».

«Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015–2019», — приводятся в докладе ее слова.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира в прошлом году заявлял о снижении объема поставок оружейной продукции из РФ в 2014-2018 годах на 17%. Однако тогда в Ростехе назвали соответствующую информацию недостоверной и несоответствующей действительности.

В новом докладе утверждается, что в списке десяти самых крупных экспортеров оружия впервые появилась Южная Корея, которая увеличила продажи продукции на 143% по сравнению с 2010–2014 годами. Также в рейтинге есть Израиль (77%).

По информации SIPRI, поставки оружия на Ближний Восток в 2015–2019 годах выросли на 61%. Крупнейшим импортером региона и всего мира является Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Китай. При этом эксперты подчеркивают, что турецкий импорт оружия заметно снизился (на 48%). Это, как замечают специалисты SIPRI, может быть «объяснено задержками в поставках некоторых систем вооружений, а также с отменой крупной сделки с США на покупку американского боевого самолета и с наращиванием потенциала турецкой оружейной промышленности».

Напомним, телеканал RT ранее опубликовал видео с новейшими разработанными в России системами вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард». В марте прошлого года глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.

Китайские СМИ, как пишет «Царьград», заявили, что Пентагон сделал копию российской ракеты «Кинжал». США также работают над созданием гиперзвуковых управляемых блоков для межконтинентальных баллистических ракет. Они идентичны тем, что используются в российском «Авангарде».