Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в РФ

Москва, 9 марта. Перевозка пассажиров — самый популярный вид деятельности самозанятых граждан в России, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Более 16% пользователей приложения «Мой налог» указали перевозку пассажиров своей работой.

Также распространены такие виды услуг, как сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%), репетиторство (3,1%) и маркетинг и реклама (2,9%).

Как отметил RT, средняя сумма чека, который выписывается за услуги самозанятых, составляет 1050 рублей.

Напомним, в январе прошлого года в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане — был введен специальный налоговый режим для самозанятых. С начала этого года к эксперименту подключились еще 19 субъектов РФ, в том числе Петербург, Воронежская и Волгоградская области.

Ранее российский лидер Владимир Путин приравнял самозанятых граждан к субъектам малого и среднего предпринимательства. Глава российского государства подписал закон, которым поддержал самозанятых граждан, желающих участвовать в госзакупках.

В начале года столичные власти назвали самые популярные виды деятельности самозанятых москвичей. Оказалось, особой популярностью пользуются фотобизнес, клининг и хендмэйд. Отмечается, что в конце прошлого года число самозанятых превысило 190 тысяч человек.