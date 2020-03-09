Водитель привязал санки с ребенком к автомобилю и катал по улице в Омске

Омск, 9 марта. Беспечный отец привязал санки с сыном к автомобилю и возил по улицам Омска. Правоохранители устанавливают личность недобросовестного родителя, подвергшего жизнь ребенка опасности. Об этом говорится на официальном сайте УМВД по Омской области.

Видеозапись случившегося опубликовали в Сети. На кадрах видно, что к большому автомобилю черного цвета привязаны санки, в которых находится ребенок. Автомобиль едет на небольшой скорости прижавшись к обочине, но на дороге наблюдается интенсивное движение другого автотранспорта. В какой-то момент ребенок падает на асфальт и автомобили начинают притормаживать перед ним. Стоит отметить, что некоторые жители города считают, что за рулем автомобиля могла быть женщина, передают «Известия».

По предварительной информации, опасное катание на санках происходило на Моторной улице. Дорожная полиция назначила проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит установить личность водителя, подвергшего жизнь и здоровье ребенка опасности.