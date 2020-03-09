Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные ювелирные изделия

Москва, 9 марта. Качественное ювелирное изделие из драгоценных металлов должно обязательно находиться в индивидуальной упаковке и иметь оттиски государственного пробирного клейма. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора.

В ведомстве подробно рассказали, как выбрать ювелирное украшение, чтобы быть уверенным в его качестве. Для этого нужно обращать пристальное внимание на несколько факторов.

«Будьте внимательны, покупайте ювелирные изделия в специализированных магазинах с хорошей репутацией. <...> Изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней всегда должны иметь индивидуальную упаковку, оттиски государственного пробирного клейма <...>, а также пломбы без каких-либо дефектов и ярлыки», — подчеркивают эксперты.

В Роспотребнадзоре заметили, что на ярлыках должна быть полная информация об изделии, в том числе артикул, проба, масса, вид и характеристика вставок. Кроме того, покупателям нужно обращать внимание на наличие цены изделия и стоимость одного грамма без вставок. Если эти данные есть, то можно быть уверенным в качестве приобретаемого товара.

Однако если в изделии есть натуральные бриллианты или изумруды, то у продавца должны быть сертификаты на каждый камень или партию камней. У покупателя есть право попросить предоставить соответствующий сертификат. Также если в чеке, выдаваемом при покупке, нет наименования товара, его артикула, пробы, вида и характеристики драгоценного камня, то вместе с товаром продавец должен предоставить товарный чек. На нем он обязан указать свое имя, дату продажи и цену.

В Роспотребнадзоре заметили, что если изделие является дефектным или ношеным, то это должно быть указано в товарном чеке или иных документах, выдаваемых покупателю на кассе.

Оператор фискальных данных РФ «Платформа ОФД» ранее сообщил, что россияне в этом году в преддверии 8 Марта стали меньше покупать цветы, парфюмерию и ювелирные изделия по сравнению с 2018 годом. Вместе с тем на 3,5% увеличилось число приобретаемых гаджетов.