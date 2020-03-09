Цена золота достигла максимума за последние 8 лет на фоне обвала рынка нефти

Москва, 9 марта. Стоимость золота возросла на полтора процента на фоне резкого падения цен на нефть, сообщил Reuters.

Согласно данным торгов мировых бирж, стоимость золота XAU возросла на полтора процента и достигла максимума за последние восемь лет. Цена на золото сперва достигла отметки в 1699,20 долларов за унцию, а затем подскочила до 1702,45 долларов.

Фьючерсы на золото в Соединенных Штатах GCv1 возросли на 1,6% и составляют 1699,70 долларов за унцию.

При этом, как пишут «Известия», азиатские акции падают из-за распространения коронавируса.

Утром в понедельник мировые рынки нефти обрушились почти на 30% на фоне безрезультатной встречи представителей стран ОПЕК+. Государства не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Москва, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.