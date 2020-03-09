Обрушение нефтяных цен вызвало обеспокоенность у мировых СМИ

Москва, 9 марта. Ряд мировых деловых изданий высказал обеспокоенность из-за ситуации, которая сегодня сложилась на международном нефтяном рынке. Эксперты предполагают, что сильный обвал цен может привести к тяжелым экономическим последствиям.

По данным на 07.41, майский фьючерс нефти марки Brent опустился на 28,69%, до 32,28 доллара за баррель. Кроме того, апрельский фьючерс марки WTI опустился на 31,35%, до 28,33 доллара за баррель.

Вследствие этого, на международном валютном рынке курс доллара взлетел до 72 рублей, а евро до 82. Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники соглашения ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи нефти.

Британская деловая газета Times со ссылкой на аналитиков заявила, что сложившаяся ситуация является «эквивалентом объявления войны на нефтяном рынке». При этом Financial Times отмечает, что подобная «война» может оказаться опасной для так называемого рынка «мусорных облигаций» США.

Эксперты также предупредили, что в понедельник на рынке «прольется кровь». Другие специалисты заявили, что резкое падение цен, которые было зарегистрировано сегодня ночью, это только начало.

Американское деловое издание Wall Street Journal отмечает, что цены на нефть опустились до рекордного уровня с 2016 года. Журналисты со ссылкой на источники в ОПЕК заявляют, что данные действия Саудовской Аравии являются частью кампании по захвату доли российского рынка. Предполагается, что в следующем месяце Эр-Рияд увеличит производство до 10 миллионов баррелей в день, сообщает РИА Новости.

При этом эксперты New York Times отмечают, цена на нефть опустилась более чем на 20%, что является рекордом с 1991 года. Журналисты считают, что более всего от падения стоимости нефти пострадают Венесуэла, Иран, Нигерия, Ангола, Бразилия.

Washington Post также пишет, что страны еще могут прийти к консенсусу. Соглашение о сокращении производства может быть подписано в конце марта на совещании ОПЕК. Однако, со ссылкой на бизнесмена Али Хедери, американское издание отмечает, что обрушение цен будет иметь пагубные последствия для геополитики.

Напомним, сегодня ночью цены на нефть резко упали на фоне новостей, что странам ОПЕК+ по итогами переговоров в Вене не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Москва, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.