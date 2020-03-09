Композитор Дога рассказал, как жажда денег погубила «великолепную певицу» Ротару

Москва, 9 марта. Жажда денег мужа певицы Софии Ротару Анатолия Евдокименко погубила артистку, заявил композитор Евгений Дога.

У украинской исполнительницы проблемы с голосовыми связками начались, когда она еще только была в начале своего творческого пути. По словам композитора, с 1974 года Ротару уже не может петь физически.

«Ротару давно не поет. <…> Хотя современная техника позволяет Ротару записывать песни по нотам. Есть у нее своя засекреченная студия в Киеве. Потом, на концертах, крутятся пленки. С телевидением вообще нет проблем — там всегда фонограмма. Обман страшнейший», — сказал музыкант.

Дога умолял артистку поберечь голос, но она не послушалась, заявляя о желании заработать деньги на машину, дом и дачу. Более того, супруг певицы создал ансамбль «Чернова рута» и «здорово эксплуатировал» жену, считает композитор.

«По четыре концерта в день. Бедная женщина после них не могла даже есть. Соломинкой стала. И все оправдания: «Вот мы хотим машину купить, дом, дачу…». Жажда денег Толика сгубила великолепную певицу», — добавил он.

Информация о проблемах со здоровьем Ротару неоднократно просачивалась в СМИ. Певица на ногах за последние два года перенесла несколько сердечных приступов, и только весной прошлого года ее состояние нормализировалось после тяжелой болезни.

В Сети стали появляться слухи, что артистка уходит со сцены, но их сразу же опроверг концертный директор Ротару Сергей Лавров. Между тем он отметил, что 72-летней звезде тяжело выступать два часа, но прощаться со сценой она не намерена.