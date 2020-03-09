Цена нефти Brent упала до 31 доллара

Москва, 9 марта. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на торгах на бирже ICE в Лондоне упала до 31,74 долларов за баррель, свидетельствует данные торгов на 07.31 по московскому времени.

Стоимость нефти марки Brent падает на 42,6%.

Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI упала на 48,9% и находится на отметке в $27,72 за баррель.

Цены на нефть резко упали на фоне новостей, что странам ОПЕК+ по итогами переговоров в Вене не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавирусной инфекции.

ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Москва, в частности, настаивала на продлении текущих договоренностей только на второй квартал.

Один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs не исключил, что цена на нефть за баррель упадет до 20 долларов. По мнению аналитиков, производители дешевой нефти будут наращивать поставки для того, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.