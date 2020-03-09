Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Адвокат подозреваемого в убийстве подростка Артем Баконин рассказал о состоянии своего подзащитного.

По словам защитника, юноша пребывает в «мягко говоря» тяжелом состоянии.

«Он очень сильно переживает по поводу своего близкого», — заявил Баконин.

Труп несовершеннолетнего с огнестрельным ранением был обнаружен 7 марта в подъезде жилого дома в Колпино. По версии следствия, в погибшего стрелял 14-летний сын судьи кассационного суда Санкт-Петербурга, хозяина квартиры, в которой отдыхала компания молодых людей.

Подозреваемый в убийстве был обнаружен на одной из улиц в Пушкине и задержан, сообщила «Газета.ру». Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

По словам знакомого погибшего, убийца и его жертва были лучшими друзьями.

Молодой человек рассказал, что в тот вечер он был в компании, которая находилась в квартире, где произошло убийство, но покинул жилище в 18.30 и не был свидетелем убийства.

«Никаких намеков на негативное отношение не было от слова «совсем». Тем более они были лучшими друзьями», — вспоминает молодой человек.

Юноша сообщил, что погибший был очень добрым человеком, любил спорт, умел находить со всеми общий язык и был ярым противником курения и наркотиков. Подозреваемого в убийстве школьника сына судьи, он охарактеризовал как не менее доброго человека, который лишь иногда проявлял вспыльчивость во время конфликтов.

Молодой человек заявил, что хочет верить в то, что произошедшее было случайностью.