Цены на нефть Brent обновили минимум с 2016 года. События дня. ФАН-ТВ

Цена на нефть Brent упала ниже $34 за баррель Нестабильными котировками открылось утро на мировых биржах. Цена на нефть марки Brent упала ниже $34 за баррель. На этом фоне, по данным Forex, доллар по отношению к нашей валюте превысил отметку в 72 рубля, евро — в 82. В последний раз такие цифры по валютам и черному золоту наблюдались в 2016 году. Сегодняшний обвал произошел из-за срыва сделки между странами ОПЕК и Россией. Они не договорились об условиях сокращения добычи нефти. К слову, на валютном рынке Московской биржи торги еще не начались, но откроются уже совсем скоро.

Количество стран с коронавирусом достигло 101 Число стран, охваченных коронавирусом, перевалило за сотню. О первых случаях инфекции за сутки сообщили Молдавия, Болгария, Фарерские острова и несколько других государств. Об этом сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом общее число зараженных по всему миру достигло 105 000 человек, из них почти четверть — за пределами Китая. Все чаще говорить об эпидемии также стал Роспотребнадзор, накануне коронавирус появился еще в трех регионах: в Белгородской, Московской и Калининградской областях. В целом по России зафиксировано уже 17 случаев. Эксперты ВОЗ тем временем напоминают: подхватить инфекцию можно в любом возрасте, но пожилые люди подвержены особому риску.

Эрдоган не исключил возобновление операции в Идлибе Турция может возобновить военные действия в Сирии в одностороннем порядке. Но лишь в том случае, если соглашения с Россией не приведут к успеху. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тем не менее сейчас Москва и Анкара надеются исключительно на мирный процесс. Напомним, что 5 марта Эрдоган прибыл в нашу столицу на переговоры с коллегой Владимиром Путиным. Это произошло на фоне ситуации в Идлибе, где участились вылазки террористов, а также столкновения между сирийскими и турецкими военными. Эрдогану и Путину удалось согласовать новый режим прекращения огня в регионе, а также создание коридора безопасности. С 15 марта российские и турецкие военные должны начать совместное патрулирование. Президент Сирии Башар Асад высоко оценил итоги встречи Путина и Эрдогана, поблагодарив Россию за ее усилия.