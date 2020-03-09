Макгрегор и Нурмагомедов высмеяли друг друга в Twitter

Москва, 9 марта. Ирландец Конор Макгрегор и российский боец Хабиб Нурмагомедов высмеяли друг друга в социальной сети Twitter. Поводом послужили уличные бои.

Первый пост в своем аккаунте опубликовал ирландец. Макгрегор выложил кадр из видео, которое было снято во время нападения на автобус с участниками турнира UFC в 2018 году. На заднем плане видно лицо Хабиба Нурмагомедова.

«Уличный бой», – подписал фотографию Макрегор, отреагировав на слова российского спортсмена, который ранее заявил о том, что не раз участвовал в уличных боях.

Через пару часов Хабиб Нурмагомедов отреагировал на запись ирландца и опубликовал кадр из своего боя с Конором Макгрегором. На скриншоте боец делает боевой прием сопернику.

«На помо-о-о-о-ощь», – подписал снимок Нурмагомедов.

Однако на этом перепалка двух бойцов не окончилась. Позже ирландский спортсмен опубликовал еще один снимок, на котором вновь попытался высмеять заявление россиянина об его опыте уличных боев. Нурмагомедов в свою очередь опубликовал видео, на котором несколько мужчин выталкивают Макгрегора из бара.

«Покажи это своему сыну и скажи, как хорошо ты умеешь драться на улице», – подписал россиянин.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что может провести второй бой против Конора Макгрегора. Однако россиянин выдвинул одно условие – он сразится с ирландцем только в том случае, если тот победит Джастина Гэтжи, пишет «Газета.ru».