Аналитик Forbes назвал недостаток американской ПРО

Вашингтон, 9 марта. Старший обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон предупредил США, что экономия на защите от ракетных атак может дорого стоить стране.

По мнению эксперта, потенциальные противники легко обойдут, разработанную для перехвата ракет в космосе американскую Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD). Томпсон подчеркнул, что в настоящее время США имеют всего 44 противоракеты, чего недостаточно для отражения атаки даже КНДР.

Основным недостатком GMD аналитик назвал противоракеты наземного базирования. По словам Томпсона, чтобы противостоять угрозам нового поколения, их необходимо модернизировать.

Эксперт также напомнил, что США тратят на Афганистан в десятки раз больше денег, чем на собственную противоракетную оборону. По его мнению, Соединенные Штаты лишь кичатся военной мощью, но на деле им нечего противопоставить большому количеству более совершенных ракет.

Томпсон советует Вашингтону задуматься о совершенствовании систем противоракетной обороны, иначе скоро с ними «сможет справиться даже Северная Корея».

Ранее руководитель исследовательских и инженерных программ Пентагона Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт предупредили, что Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия сообщает газета «Известия».

В Пентагоне отметили, что в настоящее время США делают основной упор на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, поскольку эта ракета пригодна для размещения на различных носителях.