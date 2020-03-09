Goldman Sachs не исключил возможность дальнейшего падения цены на нефть

Москва, 9 марта. Один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs не исключил возможность того, что цена на баррель нефти опустится до $20. Такие выводы финансисты сделали на основании сложившейся ситуации на рыке.

«ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, что может подтолкнуть нефть к падению до $20 за баррель», – цитирует РИА Новости американское информационное агентство Bloomberg.

По мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, сложившаяся сегодня ночью ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа. По его мнению, теперь производители дешевой нефти будут наращивать поставки для того, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Ранее управляющий директор Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзик спрогнозировал возможный сценарий, который ожидает нефтяной рынок после распада сделки ОПЕК+. По мнению эксперта, за счет демпинга Саудовская Аравия может потеснить многих производителей, в том числе США.

Напомним, вечером в воскресенье цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до $32,05 за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в $30,07 за баррель.

Дело в том, что Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Это произошло после того, как в Вене участники встречи в рамке ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти

Стоит также отметить, что на глобальный нефтяной рынок в последние месяцы повлияла эпидемия коронавируса. Так, например, 8 марта режим чрезвычайной ситуации был объявлен на всем западном побережье США. Это же сделали власти штата Орегон, сообщает «Газета.ru».