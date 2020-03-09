Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Калифорнии

Вашингтон, 9 марта. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов штата Калифорния (США) в воскресенье. Об это сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 2,2 км. Эпицентр подземных толчков располагался в 86 км к западу от территории Петролия.

Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

В конце февраля землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Курильских островов, сообщила со ссылкой на Геологическую службу США газета «Известия». Эпицентр землетрясения располагался в 68 км от города Курильска на глубине 173 км.