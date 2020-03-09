Смородская заявила, что раскрыла «договорняк» между «Локомотивом» и «Анжи»

Москва, 9 марта. Спортивный менеджер Ольга Смородская, которая с 2010 по 2016 года являлась президентом футбольного клуба «Локомотив», рассказала, что у нее были доказательства того, что матч между «Локомотивом» и «Анжи» 27 мая 2011 года носил договорной характер.

Игра прошла в рамках чемпионата России. Матч состоялся с счетом 1:2 в пользу «Анжи». После этого главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан был уволен за «упущения в работе». Однако Смородинская считает, что именно он был организатором поражения.

По словам экс-президента ФК, увольнение Красножана ей далось очень тяжело и было одним из самых сложных решений.

«Были ли у меня доказательства по матчу «Локомотив» — «Анжи»? Да, были. Какие? Не скажу. Если бы у меня не было серьезных доказательств, совет директоров не разрешил бы уволить Красножана», – заявила Смородинская.

Она отметила, что доказательства носили очень личный характер. Она озвучила их людям, принимающим решения. Сделала она это потому, что оставить ситуацию не могла. По мнению экс-президента «Локомотива», это могло бы означать, что с клубом можно делать все что угодно.

«Договорняк» она раскрыла во время игры. По словам Смородинской, выходя со стадиона, она не могла сдерживаться, пишет телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в этом году финал Кубка России по футболу 2020 года будет проходить в Екатеринбурге. На четвертьфинальной стадии кубка сразятся «Спартак» (Москва) - ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург), «Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург), а также «Химки» (Подмосковье) - «Торпедо» (Москва).