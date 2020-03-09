Блогер из Польши рассказала, каково жить с ребенком в Москве

Москва, 9 марта. Автор блога «Мама в Москве», польский блогер Анна Голембевская рассказала, каково жить в российской столице с ребенком. Мнением женщина поделилась в интервью польскому ресурсу Gazeta.pl.

Голембевская переехала в Россию с мужем, которому предложили работу в Москве. Женщина воспитывает маленького ребенка и делится с читателями своего блога впечатлениями о стране. Блогер призналась, что знакомые в Польше рассказывали ей о «бедности и пустых магазинах», «ходящих по улицам белых медведях».

Однако Голембевская своими глазами увидела, что столица России отличается от крупного польского города не сильно. Выделяются лишь цены, которые в Москве оказались выше.

Особое внимание блогер уделила проблемам воспитания детей в российской столице. По мнению Голембевской, россияне относятся к ним трепетно, любят, лелеют и балуют.

В то же время блогер признала, что быть матерью в Москве довольно тяжело. Она отметила, что не пользуется московским метро, так как лифтами для колясок оборудованы не все станции. Также Голембевская рассказала о множестве магазинов на высоких первых этажах или в полуподвальных помещениях, в которые трудно попасть с детской коляской.

Из положительного опыта блогер отметила, что в каждом дворе Москвы есть детская площадка с разноцветными комплексами, а не единичными качелями. Кроме того, в городе проводят для детей много интересных занятий, работают самые разные детские уголки, игровые залы и клубы.

«Думаю, в Москве действительно хорошо быть ребенком», — заявила Голембевская.

Блоге предположила, что матерью тяжело быть в любой стране, поэтому россиянки должны уставать, как все остальные. Однако по ним этого не скажешь, призналась Голембевская.

Ранее впечатлениями от путешествия по России поделился турист из Китая Лю Сяошунь, сообщила газета «Известия». Мужчина признался, что был удивлен серьезностью и неулыбчивостью россиян.