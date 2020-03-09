После распада сделки ОПЕК+ нефтяной рынок ждет передел

Вашингтон, 9 марта. Управляющий директор Berkeley Research Group LLC и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию Бранко Терзик спрогнозировал возможный сценарий, который ожидает нефтяной рынок после распада сделки ОПЕК+. По мнению эксперта, за счет демпинга Саудовская Аравия может потеснить многих производителей, в том числе США.

По словам Терзика, мировой спрос на нефть значительно снизился из-за Китая. Вместе с тем запасы нефти на суше и в танкерах возросли. При этом страны ОПЕК не могут в достаточной мере сократить поставки без совместных действий с Россией.

«Наиболее вероятный сценарий, что Саудовская Аравия, с самой низкой себестоимостью нефти, может так снизить цены на нефть, что вытеснит с рынка США и других производителей», – цитирует РИА Новости Бранко Терзика.

Напомним, вечером в воскресенье цены на нефть рухнули на 30% после срыва сделки ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 30% — до $32,05 за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 27%. Они достигли отметки в $30,07 за баррель.

Дело в том, что Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Это произошло после того, как в Вене участники встречи в рамке ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по сокращению добычи нефти, отмечает «Газета.ru».