Лазарев расплакался после выступления конкурсантки на шоу «Ну-ка, все вместе»

Москва, 9 марта. Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции и расплакался в эфире музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия». Видео опубликовано в сервисе YouTube.

Эмоциональную реакцию исполнителя вызвала композиция участницы конкурса из Мурманской области. На слезы Лазарева обратили внимание присутствующие в студии конкурсанты и звезды, в том числе ведущий шоу Николай Басков.

Лазарев назвал выступление участницы невероятным и грандиозным.

«Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату», — отметил исполнитель.

Лазарев подчеркнул, что ради подобных эмоций и стоит жить.

В вокальном шоу «Ну-ка, все вместе» участвуют исполнители из России и других стран. Выступления конкурсантов оценивает состоящее из 100 человек жюри, в которое входят известные музыканты, певцы и композиторы.

Ранее Лазарев устроил скандал в эфире шоу «Ну-ка, все вместе» из-за «предвзятой и неаргументированной» оценки конкурсантки, которую дал поэт-песенник Симон Осиашвили, сообщает «Газета.ру».

Спор разгорелся после того, как одна из участниц шоу исполнила песню на английском языке. Поэт осудил решение конкурсантки и заявил, что ему, как работающему на русском языке стихотворцу, очень важно, чтобы в финале были русские песни.

Лазарев отметил, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором тот поет. Критерием должно быть его исполнение, вокальные данные и артистизм, пояснил Лазарев.