Валюта на рынке Forex возобновила рост

Москва, 9 марта. Курс доллара к рублю на международном рынке Forex вырос до 73,29 рубля. При этом курс евро к рублю также возрос, и составил 83,79 рубля. Об этом свидетельствуют последние данные торгов.

Ранее сообщалось, что на рынке Forex рубль продолжил падение. Так, по состоянию на 02.40 американская валюта стоила 72 рубля, а европейская 82 рубля, сообщает РИА Новости.

Резкий рост курса доллара и евро по отношению к рублю произошел на фоне информации о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 31,02 доллара за баррель. Позже цена на фьючерсы вновь поднялась, а стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI опустилась на 27,1% — до 32,48 доллара за баррель.

При этом стоит отметить, что торги на валютном рынке Московской биржи пока не открылись. Соответственно, рынок Forex может некорректно отображать реальную стоимость валюты, так как отсутствует информация от тех, чьи данные и заявления влияют на курс.

В минувшую пятницу, 6 марта, завершились переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+, которые не смогли продлить срок действия договоренностей или сформировать их новые параметры. Россия не поддержала предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. На этом, в частности настаивала Саудовская Аравия.