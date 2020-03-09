Ивлев впервые прокомментировал развод

Москва, 9 марта. Ведущий выходящего на телеканале «Пятница» кулинарного телешоу «На ножах» Константин Ивлев впервые опубликовал фотографию с новой возлюбленной Лерой Куденковой и прокомментировал развод. Фото звездный шеф-повар разместил в личном блоге в соцсети Instagram.

Ранее в СМИ появились новости о разводе телеведущего и якобы присланном его супруге Марии Ивлевой компрометирующем видео. Любовницей Ивлева оказалась студентка журфака МГУ — 28-летняя Валерия Куденкова из Краснодарского края. Она пробует свои силы на телевидении и любит путешествовать. Женщина объездила 19 стран, отмечали СМИ.

В интервью одному из изданий Ивлева рассказала, что у ее супруга был роман на стороне. Женщина критически отозвалась о новой избраннице мужа и отметила, что не думала, что такое может случиться с ней.

«Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — сказала Мария Ивлева.

Телеведущий прокомментировал публикации в СМИ, опровергнув информацию об измене.

«Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой!» — написал в ответ на сообщения СМИ Ивлев.

Публикацией с таким же текстом поделилась Куденкова. Судя по Instagram девушки, в настоящий момент пара отдыхает на Мальдивах. Ее последние публикации посвящены отношениям с Ивлевым и людским пересудам.