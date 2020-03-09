Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

Вашингтон, 9 марта. В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.

Ранее из-за обвала цен на нефть сообщалось об обрушении фьючерсов более чем на 4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис MarketWatch.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник цена нефти марки Brent рухнула до 31,43 доллара за баррель. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+.

В 01.02 по московскому времени баррель нефти марки Brent (североморской смеси) подешевел на 14 долларов (-31%). Стоимость нефти марки WTI снизилась до 30,27 доллара за баррель (-27%). Уже через 20 минут североморская смесь поднялась в цене до 35,6 доллара за баррель. По состоянию на 01.23 стоимость барреля нефти марки Brent составляла 32,9 доллара.