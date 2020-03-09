Эрдоган объявил о скором проведении тендера на строительство канала «Стамбул»

Стамбул, 9 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени будет проведен тендер на проект строительства канала «Стамбул», который станет дополнительной водной артерией между Черным и Мраморным морем.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал во время своего выступления в Стамбуле. По его словам, руководство страны провело все необходимые виды исследований, включая геологические и гидрологические. Также специалистами были изучены прогнозы по землетрясениям.

«Более 200 ученых из 11 университетов и 34 отраслей изучили этот проект. Мы решительно настроены по вопросу его реализации, в ближайшее время будет объявлен тендер», – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее президент Турции отмечал, что международно-правовой режим конвенции Монтре не повлияет на повлияет на проход судов через пролив Босфор. Впервые о планах создать канал «Стамбул» Эрдоган сказал в 2011 году, будучи премьер-министром Турции. Предполагается, что он разгрузит пролив Босфор от большого количества водного транспорта. Канал пройдет из Черного моря в Мраморное через озеро Кючюкчекмедже.

Как писала «Газета.ru», подобные заявления Эрдоган делал еще два года назад. В 2018 году президент Турции утверждал, что тендер на строительство 45-километрового канала проведут в 2019 году. Однако это не было сделано.