Журналисты составили «список ненависти» российских женщин по количеству хейтеров

Москва, 9 марта. Журналисты составили «список ненависти» из имеющих наибольшее количество хейтеров женщин в отечественном шоу-бизнесе.

Возглавила антирейтинг певица Ольга Бузова. Злопыхатели в Сети критикуют ее музыкальный слух, творчество, кругозор, гардероб и даже выбор мужчин. Страница Instagram звезды набрала рекордные для российского сегмента 11,9 млн подписок. Однако Бузова закрыла свой профиль для новых подписчиков.

На втором месте оказалась продюсер Яна Рудковская, которая прославилась заочными перепалками с другими представителями шоу-бизнеса и блогерами в Интернете. К примеру, освещающая жизнь селебрити блогер Лена Миро долгое время пытается доказать, что продюсеру не 45, а 52 года.

Замыкает тройку лидеров телеведущая Ксения Собчак. Нелюбовь публики звезда заслужила неоднозначными высказываниями в адрес простых россиян и эпатажными поступками. Также недоброжелатели отмечают, что Собчак слишком часто появляется в публичном пространстве.

Бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра», певица Светлана Лобода заняла четвертую строчку списка. Хейтеры обвиняют звезду в пьянстве, эксбиционизме, плагиате и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Актриса Кристина Асмус стала объектом ненависти для части аудитории из-за откровенной сцены в фильме «Текст».

«Волну ненависти к себе со стороны людей с подвижной психикой актриса вызвала откровенной киносценой из фильма «Текст» в компании Ивана Янковского. После этого ее стали обвинять в излишней «извращенности», грозились лишить родительских прав и даже угрожали физической расправой», — пишет «Экспресс Газета».

Досталось от хейтеров и мужу Асмус, Гарику Харламову.

Ведущая телешоу «Дом-2» Ксения Бородина заняла шестую строчку антирейтинга. Недоброжелатели пеняют звезде на неравный брак с Курбаном Омаровым, который якобы живет за счет Бородиной.

Чуть меньше негатива получает в свой адрес «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева. Пользователи Сети регулярно травят ее за любовь к сладкому, невнимание к сыну, большой размер ноги и многое другое.

Замыкает список телеведущая, бывшая участница телешоу «Дом-2» Виктория Боня. Звезду подозревают в том, что после разрыва отношений с миллионером Алексом Смерфитом она лишь создает иллюзию роскошной жизни.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева намекнула на наивность Ольги Бузовой, сообщила «Газета.ру». Таким образом звезда отреагировала на назначение певицы ведущей премии «Муз-ТВ».