Диетолог Соломатина дала советы россиянам, как спастись от авитаминоза

Москва, 9 марта. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем может обернуться весенний авитаминоз и какие продукты стоит включить в свой рацион для того, чтобы уменьшить дефицит полезных веществ.

Дело в том, что в течение зимы организм человека перестраивается на существование в режиме «зимней спячки», объясняет специалист. Поэтому с приходом весны ему становится труднее работать. При этом диетолог отмечает, что зимой на прилавках магазинов все еще есть большое количество фруктов и овощей, однако из-за стоимости и пестицидов люди чаще отказываются от их покупки.

Соломатина отмечает, что основные признаки авитаминоза могут зависеть от того, какого микроэлемента не хватает организму человека.

«Даже нехватка одного витамина может повлечь за собой весьма неприятные последствия: нарушается образование необходимых ферментов, обмен веществ, возникают хронические заболевания», – уточняет она.

В первую очередь симптомы авитаминоза проявляются на коже. Она становятся бледная, вялая. Волосы секутся и выпадают. Человека начинает чаще беспокоить простуда, он становится раздражительным и апатичным. При этом длительная нехватка витаминов может обернуться тяжелыми болезнями, утверждает врач.

Так, например, отсутствие витамина А может вызвать проблемы со зрением и координацией. Нехватка витаминов группы B может обернуться головными болями, бессонницей и ухудшением памяти. А при отсутствии витамина C человека чаще мучает простуда.

При этом дефицит указанных микроэлементов может легко компенсировать. Так витамин А содержится в фасоли, моркови, тыкве, свекле и телячьей печени. Витамины B находятся в орехах, морепродуктах, сухофруктах, яйцах, отрубях. Витамины C кроме цитрусовых содержатся в шиповнике и яблоках. Кроме того, грибы, рыбий жир и масло способны восполнить нехватку витамина D, сообщает «Вечерняя Москва».