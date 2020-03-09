Количество охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

Женева, 9 марта. Количество заражений новым типом коронавируса COVID-19 превысило 109 тысяч человек, заболевшие есть в 101 стране. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Болгарии, Молдавии,Коста-Рике,Французской Гвиане, а также на Мальте, Мальдивах,французском карибском острове Мартиника и датских Фарерских островах.

За пределами КНР за минувшие сутки зафиксировано 3 610 новых случаев заражения COVID-19, скончался 71 человек.

О вспышке вызванной коронавирусом COVID-19 пневмонии в городе Ухань китайские власти уведомили ВОЗ в последний день 2019 года.

Всемирная организация здравоохранения объявила о чрезвычайной ситуации международного значения. Коронавирус быстро распространился по многим регионам Китая, вскоре случаи заражения стали фиксировать в других странах. Первое место среди стран с высокой смертностью от нового коронавируса COVID-19 занимает Италия. В стране погибает каждый 20-й зараженный.

Власти Швейцарии приняли решение о частичном закрытии границы с Италией, сообщила «Газета.ru». Пересечь пограничные пункты могут лишь жители Конфедерации. Также был сохранен товарооборот. Вскоре по обеим сторонам границы будут созданы специальные контрольные пункты.