Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Москва, 9 марта. Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой. Заявление было сделано на фоне слухов о возможном разводе звездной пары.

Ранее Оксана Самойлова заявила, что планирует уехать из США, где они проживают с супругом, в Россию. Об этом она написала в Instagram. Вскоре пользователи социальной сети предположили, что причиной внезапного отъезда может быть чрезмерное употребление Джиганом алкоголя. Ранее в Сети рэпер общался с фанатами, бучи пьяным, нецензурно выражался в присутствии детей и просил дочь сходить за алкоголем. При этом сама Самойлова никак данный инцидент не прокомментировала.

Позже в Instagram-аккаунте исполнителя появилось короткое видео. В нем Джиган просит прощения у своей супруги.

«Прости за все, родная», – написал рэпер под фотографией Самойловой.

При этом, согласно метке геолокации, сам артист в настоящее время находится в Сан-Франциско, в то время как супруга в Майами.

Напомним, недавно у музыканта и его жены появился четвертый ребенок. Мальчика назвали Давидом. Он стал четвертым и долгожданным наследником исполнителя, который до этого момента был окружен в семье исключительно представительницами слабого пола.