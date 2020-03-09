Курс евро взлетел до 82 рублей на фоне обвала стоимости нефти

Москва, 9 марта. Курсы евро и доллара взлетели по отношению к российскому рублю на фоне обвала цен на нефть и распада сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные начала торгов 9 марта.

На международном валютном рынке доллар и евро торгуются более чем за 72 и 82 рубля соответственно. Курс национальной валюты США упал по отношению к японской иене до самого низкого с ноября 2016 года значения. По состоянию на 02.30 по Москве (08.30 по местному времени) доллар торгуется за 103,91-103,96 иены.

Ранее газета «Известия» сообщила, что нефть российской марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ упала в цене почти на треть до 31,43 доллара за баррель. Это минимальное для североморской смеси значение с 2016 года. Стоимость нефти техасской марки WTI упала на 27% до 30,27 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд других нефтедобывающих стран заключили соглашение о сокращении добычи нефти в 2017 году. Подписавшие договор государства обязались снизить добычу сырья на 1,2 млн баррелей в сутки до конца 2019 года. В первом квартале 2020 года соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи на 1,7 млн баррелей в сутки.

На прошедших в конце прошлой недели переговорах Россия настаивала на продлении действовавших на тот момент условий сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия требовала дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки.

В результате завершения срока действия соглашения все обязательства его участников отменяются с 1 апреля. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, Москва и ОПЕК продолжат сотрудничество в рамках подписанной на июльской встрече 2019 года в Вене хартии. Наращивание добычи нефти Россией с апреля будет зависеть от планов компаний, уточнил министр.