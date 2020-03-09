Грета Тунберг заявила, что женщины на 8 Марта хотят равенства, а не торжеств

Стокгольм, 9 марта. Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в своем Twitter рассказала, чего хотят женщины на 8 Марта. По мнению школьницы, современным представительницам прекрасного пола необходимо равенство, а не поздравления или торжества.

В своем сообщении активистка написала, что, по ее мнению, в современном обществе женщины все еще далеки от равенства с мужчинами.

«Мы не можем добиться климатической справедливости без гендерного равенства. И помните: то, чего мы, женщины, хотим сегодня — и каждый день — это равенство, а не поздравления или торжества», – заявила Грета Тунберг.

Напомним, в начале февраля стало известно, что научное подразделение BBC Studios планирует снять документальный сериал о жизни 17-летней экоактивистки Греты Тунберг. Проект сфокусируется на экологической кампании шведской школьницы по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата. Кроме того, в фильме будут показаны ее встречи с ведущими учеными, влиятельными бизнесменами, политическими лидерами, а также повседневная жизнь без камер.

В 2019 году активистка была названа человеком года по версии журнала Time. Таким образом, она стала самой молодой носительницей почетного звания, пишет «Газета.ru».