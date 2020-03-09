Пластический хирург из США усыплял девушек наркотиками и насиловал их

Вашингтон, 9 марта. Пластический хирург американского города Толидо, штат Огайо усыплял девушек транквилизаторами, а после насиловал их. Об этом сообщает зарубежное издание The Blade.

49-летний доктор Маниш Гупт был арестован в пятницу за незаконный оборот наркотических средств и сексуальное насилие при отягощающих обстоятельствах. Уточняется, что в январе прошлого года в правоохранительные органы США поступила информация женщины, занимающейся эскорт-услугами. В своем заявлении она рассказала, что встретилась с мужчиной в отеле Ritz Carlton в Лос-Анджелесе в сентябре 2016 года.

После оказания услуг женщиной, Гупт усыпил свою жертву. Когда пострадавшая очнулась, она поняла, что ее изнасиловали. Ей удалось незаметно покинуть номер отеля и обратиться к знакомому врачу. После проведенного теста на наркотики выяснилось, что злоумышленник ввел женщине транквилизатор бензодиазепин.

Вскоре стало известно, что женщина оказалась не первой жертвой Маниша Гупта. В Сети она нашла сообщения и от других пострадавших. В декабре 2019 года ФБР провело обыск у пластического хирурга.

«Жесткие диски содержали пять различных видео того, как Гупт участвует в половых актах с различными женщинами, находящимися в бессознательном состоянии», – говорится в материалах судебного дела.

В понедельник, 9 марта обвиняемый Маниш Гупт предстанет в окружном суде.

Напомним, в конце прошлого года врача-анестезиолога из московской больницы задержали по подозрению в изнасиловании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению 33-летней женщины. Бывшая пациентка утверждает, что медик насильно овладел ею, когда она лежала в одноместной палате, пишет «Газета.ru».