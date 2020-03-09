Цена на нефть марки Brent рухнула на 31%

Москва, 9 марта. Цена нефти марки Brent рухнула до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 01.02 по московскому времени баррель нефти марки Brent (североморской смеси) подешевел на 14 долларов (-31%). Стоимость нефти марки WTI снизилась до 30,27 доллара за баррель (-27%). Уже через 20 минут североморская смесь поднялась в цене до 35,6 доллара за баррель. По состоянию на 01.23 стоимость барреля нефти марки Brent составляет 32,9 доллара.

В минувшую пятницу, 6 марта, завершились переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+, которые не смогли продлить срок действия договоренностей или сформировать их новые параметры, сообщила газета «Известия».

За сохранение прежних условий выступала Россия, тогда как Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти. В результате все обязательства участников соглашения отменяются с 1 апреля.