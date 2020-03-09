Пхеньян, 9 марта. Северная Корея запустила неопознанный снаряд. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. В публикации отмечается, что КНДР осуществила запуск как минимум одного снаряда.

«Северная Корея произвела пуск по меньшей мере одного неопознанного снаряда», — гласит заявление.

2 марта 2020 года южнокорейские СМИ также сообщали о запуске «неопознанного снаряда». В этот день в КНДР состоялись учения дальнобойной артиллерии. По данным Комитета начальников штаба, объект был запущен в сторону Японского моря и пролетел около 240 км. Максимальная высота достигла 35 метров, передает «Газета.ru».

Ранее в МИД России объяснили, почему КНДР занимается разработкой ядерных ракет. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стабильности в регионе мешает деструктивная позиция США.