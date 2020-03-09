Эрдоган пообещал не захватывать территорию Сирии

Анкара, 9 марта. Президент Сирии Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не аннексировать территорию Сирии. Соответствующее заявление он сделал в интервью для NTV. Турецкий лидер утверждает, что захват части сирийской территории не входит в планы Анкары.
«Цели Турции в раздираемой войной Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», — сказал глава Турции.
Эрдоган добавил, что хочет содействовать скорейшему возвращению беженцев в Сирию и единству республики. Ранее несогласованные действия Анкары в Идлибе привели серьезному обострению в регионе.
5 марта президент России Владимир Путин и его турецкий коллеги Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Москве. Диалог двух лидеров продлился около шести часов. По его итогам Путин заявил, что собеседникам удалось найти взаимопонимание. Ранее Сергей Лавров анонсировал новый этап переговоров России и Турции по Сирии.
«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как можно добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», — цитирует RT главу МИД РФ.