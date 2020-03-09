Мужчина мог ради мести устроить стрельбу у парижской мечети

Париж, 9 марта. Французская полиция назвала предварительную причину стрельбы у парижской мечети. Правоохранители ориентируются на то, что злоумышленник хотел свести личные счеты с пострадавшим мужчиной.

О предварительной версии местному телеканалу рассказал источник в правоохранительных органах. При этом было отмечено, что по факту покушения на убийство судебная полиция начала расследование.

«Мы ориентируемся на версию о сведении счетов между стрелком и пострадавшим, но пока не окончательно», – сообщили в полиции.

После совершения преступления злоумышленник скрылся с места преступления на скутере, в настоящее время его местонахождение неизвестно, сообщает ТАСС.

Напомним, в результате инцидента серьезно пострадал 32-летний мужчина. По некоторым данным, он получил два ранения в ногу и был срочно госпитализирован в больницу. В момент стрельбы в мечети находилось около 15 человек.