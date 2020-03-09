Пушков ответил Климкину на пророчество о катастрофе Украины

Москва, 9 марта. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о возможной катастрофе Украины. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Twitter.

Киевский дипломат предостерег европейских лидеров от поездки в Москву на День Победы. По его мнению, главам государств на 9 мая следует посетить украинскую столицу.

«Если они все-таки поедут, а это большое «если», то было бы хорошо, чтобы они посетили Киев. А то как — в Москву едут, а в Киев не едут?», — сказал Климкин.

В свою очередь, Пушков указал на противоречия в позициях украинских дипломатов. Он напомнил, что уже бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет праздновать 9 Мая. В этом свете Пушков задается вопросом, для чего западным лидерам посещать в этот день Киев.

«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», — заключил сенатор.

Ранее Пушков высмеял «думы» президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Сенатор напомнил, что Зеленский уже «проявлял заботу» о жителях Донбасса, однако они ее не почувствовали.

«В общем, у Зеленского — былое и думы. Былое — Крым в составе Украины. А думы лишены смысла», — иронизирует Пушков.

«Газета.ru» напоминает, что ранее Зеленский выдвинул России «ультиматум» по Донбассу. Он «пригрозил» выходом из Минских соглашений.