Врачи заподозрили коронавирус у дочери актрисы Кравец

Москва, 9 марта. 12-летняя дочь российской актрисы и модели Алены Кравец Даниэлла едва не была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Звездная мама обратилась к медикам за помощью, когда у девочки сильно поднялась температура.

По словам Кравец, в субботу Даниэлла была в школе, однако уже вечером дома она стала плохо себя чувствовать. Актриса попыталась сбить температуру домашними средствами, но, когда жар у дочери поднялся до 39 градусов, ей пришлось вызвать скорую помощь.

«Прибывшая бригада медиков стала настаивать на немедленной госпитализации. Мол, есть распоряжение забирать в больницу всех, ибо велик риск, что это коронавирус», – объясняет Алена Кравец.

Мама попыталась убедить врачей, что у дочери скорее всего лишь обычная простуда, однако медики не захотели ее слушать. Их с трудом удалось убедить, дав расписку о том, что девочка останется дома на карантине. Если состояние ребенка ухудшится, родители должны будут немедленно вызвать врача.

В настоящее время врачи взяли у Даниэллы анализы, семья ждет результатов. По словам Кравец, из-за эпидемии COVID-19 в аптеках Рублевки не осталось масок. Актрисе пришлось заказывать средства защиты за границей по $15 за штуку, пишет издание «Дни.ру».

Напомним, ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию в стране на фоне вспышки коронавирусной инфекции благоприятной. Однако он призвал россиян быть бдительнее и посоветовал всегда носить защитную маску.

Вместе с тем, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация вокруг китайского коронавируса является раздутой. По ее словам, все структуры, которые работают по вопросам предотвращения распространения коронавируса, действуют слаженно.