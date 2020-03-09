В парижской мечети произошла стрельба

Париж, 9 марта. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в парижской мечети на улице Рю де Танжер. По данным зарубежных СМИ, в результате инцидента серьезно пострадал один мужчина.

Около 20.00 (22.00 по Москве) неизвестный вошел во двор мечети и открыл стрельбу по человеку, который находился там. По предварительной информации, у подозреваемого на голове был шлем. После стрельбы он скрылся с места преступления на скутере. Его местонахождение пока неизвестно, пишет Daily Star.

По некоторым данным, 32-летний мужчина получил два ранения в ногу и был срочно госпитализирован в больницу. По информации полиции, в момент стрельбы в мечети находилось около 15 человек.